Subseção do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia é reaberta em Irecê

Foi reaberta nesta terça-feira (06) a subseção do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA), em Irecê. Com a reabertura, mais de 6 mil profissionais de 38 municípios da região serão beneficiados, evitando longos deslocamentos para acessar os serviços da Autarquia. A solenidade de reabertura contou com a presença da presidente do Coren-BA, Giszele Paixão, conselheiros, autoridades locais, funcionários da autarquia, representantes de universidades e profissionais de enfermagem.

“Hoje é um dia histórico para Irecê e região, cujos profissionais de enfermagem passam a contar com o Conselho muito mais presente em suas vidas. Nossa presença também fortalece ainda mais a saúde da população, pois com a subseção fortalecemos a fiscalização do exercício profissional. A gestão passada do Conselho decidiu fechar esta subseção em 2019, numa decisão que prejudicou bastante os profissionais, mas agora todos podem comemorar”, destacou a presidente do Coren-BA, Giszele Paixão.

Ela lembrou que há pouco mais de 30 dias o Coren-BA reabriu a subseção de Paulo Afonso e, no final de novembro, inaugurou uma nova unidade em Cachoeira, junto com um memorial dedicado à história de Anna Nery, pioneira da enfermagem no país. “Ainda vamos reabrir subseções em Guanambi, Jequié e Alagoinhas, ampliando assim nossa presença no interior do estado”, completou Giszele.

A subseção, que fica na Rua Aurélio José Marques (em frente ao banco Itaú), vai disponibilizar os mesmos serviços da sede, em Salvador, como inscrição principal e secundária, reinscrição, inscrição remida, registro de especialização, regularização de inscrição sem diploma, reativação de inscrição suspensa, renovação, segunda via e retirada de carteira de identidade profissional e negociação de débitos.

Durante a solenidade, o Coren-BA homenageou personalidades que contribuem para o desenvolvimento da Enfermagem na região, com a comenda “Amigo da Enfermagem”. Também participaram da reabertura os conselheiros José Welton, Kátia Gama, Josimari Xavier e Stella Renathe, além do assessor de gestão do exercício profissional, Fabrício Vitória, e do gerente de vetores, Adriano Mendonça. Foto: João Júnior/Divulgação

