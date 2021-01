Suicídio, jovem eletrocutada, policial morto a tiros. Final de semana movimentado no IML de Jequié

Mais um final de semana movimentado no IML de Jequié. Na sexta – feira, uma jovem morreu no Joaquim Romão, vítima de choque elétrico, já no dia de ontem (10), uma jovem cometeu suicídio na cidade de Manoel Vitorino, e na cidade de Brejões, um Sargento da Polícia Militar foi morto a tiros e o corpo encontrado por populares em uma estrada vicinal. Na noite de ontem, um jovem foi morto a tiros no bairro do Km 03. Um veículo preto passou e os ocupantes, desceram atirando e mataram a vítima de pré nome Elivelton. Uma outra vítima que estava na hora dos tiros, foi atingido por tiros no abdômen e continua internado no HGPV.

