SUMTRAM faz novas mudanças no trânsito no centro de Jequié.

A SUMTRAM ( Superintendência de Trânsito), de Jequié, continua com algumas mudanças em ruas do centro da cidade. Desde vez a mudança foi na Rua Landulfo Alves, acesso ao Hospital Geral Prado Valadares. A referida rua, agora é mão única apenas descendo sentido Rio Branco. Já na Rua Dr José Alfredo Guimarães, fica proibido estacionar um lado em um lado da via. Uma reivindicação antiga de alguns moradores e motoristas. Era a Rua Landulfo Alves, onde alguns motoristas estacionavam seus veículos na via, e não tinha espaço para passagem de dois veículos ao mesmo tempo. Inclusive até ônibus estacionava no local. Então você motorista e motociclista, fique atento e evite ser multado.