SUMTRAM Realiza mudanças no trânsito do centro de Jequié

Com o objetivo de propiciar maior fluidez ao tráfego no eixo central da cidade, evitando, assim, engarrafamentos nos horários de maior fluxo de veículos, a Prefeitura de Jequié, através da Superintendência Municipal de Trânsito (SUMTRAN), realizou, modificações no sentido de circulação de três vias, que passarão a ser de mão única. As alterações visam trazer, também, mais segurança aos pedestres.