SUMTRAN Informa que haverá modificações no trânsito, devido a construção da nova ponte

A Prefeitura de Jequié, através da Superintendência Municipal de Trânsito (SUMTRAN), informa que, em função das obras de construção da nova ponte, anexa a Ponte Teodoro Sampaio, serão necessárias alterações, temporárias, no trânsito, que começam a valer a partir de segunda-feira, (20). Entre as mudanças está o fechamento do acesso da Avenida Otávio Mangabeira à Avenida João Goulart, sentido Jequiezinho.

Os motoristas que quiserem se dirigir ao Jequiezinho deverão utilizar o acesso à direita, que será aberto na Rua Ministro Hélio de Almeida. Quem estiver trafegando pela Avenida Ladulfo Caribé, sentido Centro, não poderá mais efetuar a conversão à esquerda, de retorno ao bairro Jequiezinho. As pessoas deverão fazer o contorno pela Praça Luiz Viana e, assim, se dirigir ao bairro Jequiezinho.