SUMTRAN Já retirou mais de 40 veículos abandonados nas ruas da cidade de Jequié

Até o momento, 41 veículos em estado de abandono foram retirados das ruas. De acordo com a Lei, são considerados carros abandonados, os veículos que não possuem sinais de identificação, no chassi ou no motor, com aparência, externas e internas, identificadas a olho nu pelo mau estado de conservação, entre outras características. Se o veículo for notificado e não houver providências por parte do proprietário ou responsável, o automóvel é considerado abandonado e, é então removido. Após isso, cabe ao proprietário ou responsável arcar com os custos de remoção, além do custo diário da estadia no pátio credenciado ao Detran-Ba, no bairro Cidade Nova. Qualquer cidadão pode denunciar o abandono de veículos ligando diretamente para a SUMTRAN, através do número 156.

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários