Superintendente da PRF BA realiza visita técnica e promove reunião de alinhamento com o efetivo da delegacia de Jequié

O Superintendente da Polícia Rodoviária Federal na Bahia, inspetor Vagner Gomes, realizou reunião com o efetivo da Delegacia de Jequié. O evento está inserido no plano tático de gestão estabelecido pela regional e contou também com a presença do Chefe do Serviço de Operações (SEOP BA), Althemar Brandão.

Um dos objetivos da reunião foi verificar as demandas locais e pontuais, mensurar o grau de satisfação do efetivo em seu ambiente de trabalho, bem como dar conhecimento do planejamento da regional e as realizações, além de avaliar a circunscrição, organização, infraestrutura e feedback da gestão local.

O efetivo presente teve a oportunidade de conhecer os planos da gestão e tirar dúvidas sobre as ações da regional em várias temáticas.

Houve uma boa interação entre os participantes e em sua fala, o inspetor Vagner agradeceu a presença dos policiais e elogiou o trabalho desenvolvido por cada policial. Disse também que a Delegacia de Jequié se destaca pelos resultados expressivos nas ações de combate à criminalidade e também no volume de fiscalização de trânsito, promovendo a segurança e tranquilidade aos usuários que trafegam pelas vias. .

Além disso, informou ao efetivo sobre aquisições de equipamentos, viaturas, estruturas físicas e outras melhorias que serão implementadas. Também estiveram presentes na reunião, representantes do SINPRF-BA e policiais veteranos. Informações e Foto: PRF

