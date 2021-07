Suspeitos de participarem da morte de policiais em Vitória da Conquista levam a pior com a CIPE-CENTRAL

Logo após a morte dos policiais Militares na zona rural de Vitória da Conquista, a polícia militar da Bahia ficou em alerta geral, inclusive a CIPE-CENTRAL. E no início da manhã de hoje (14), uma guarnição da CIPE-CENTRAL, foi até a cidade de Itiruçu, onde já previam que os acusados poderia usar aquela estrada como rota de fuga. E pô volta das 08:00 hs da manhã, um veículo Cross Fox, de cor preta, que era usado pelos meliantes, foi avistado pelos polícias que deram voz de parada. Os elementos efetuaram vários disparos na guarnição, que reagiu e feriu os dois ocupantes do veículo. Os mesmo foram socorridos a um hospital local e não resistiram. Com eles a polícia encontrou dois revólveres, 01 calibre .38 e outro calibre .32. Os corpos estão no IML de Jequié, onde vão ser necrópsiados.

