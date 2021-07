Tampa de esgota da Embasa quebra e moradores pedem solução no Alto da Bela Vista

Moradores da Rua São Lucas, Alto da Bela Vista. Entraram em contato com a nossa redação, para relatar que uma tampa da rede de esgoto no local, quebrou e já há vários dias leva risco de acidentes para quem passa pelo local. Segundo informações do próprios moradores, o buraco dá mais de 1,5 de profundidade e a Embasa já foi avisa via telefone e até o momento não enviou profissionais para solucionar o problema e evitar um acidente no local.

