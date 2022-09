Tanques resfriadores de leite, tablets e insumos foram entregues em Jequié

Tanques resfriadores de leite, tablets e insumos produtivos para os sistemas produtivos do leite e do cacau, foram entregues nesta segunda-feira (19), em Jequié, aos representantes do Consorcio Intermunicipal do Médio Rio de Contas (CIMURC). As entregas fazem parte da Parceria Mais Forte – Juntos Para Alimentar a Bahia, uma estratégia da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), que tem o objetivo de fomentar a produção rural da agricultura familiar na Bahia, na perspectiva de dinamizar a economia local a partir do rural.

Os sistemas produtivos do leite e do cacau são destaques no Médio Rio das Contas e, a partir dessa entrega, os municípios que compõem o CIMURC poderão aliar a tecnologia ao desenvolvimento rural, no que se refere ao acompanhamento técnico e à extensão rural. “Um momento importante para o nosso município. O recebimento destes equipamentos fortalece a nossa agricultura familiar e os nossos pequenos produtores”, afirmou Marcos Barreto, prefeito de Itagibá.

O Estado da Bahia, por meio da SDR, nos últimos sete anos e meio, já investiu R$ 3 bilhões para o desenvolvimento rural e fortalecimento da agricultura familiar na Bahia. Os recursos foram aplicados desde a base produção até a comercialização de produtos. O trabalho em conjunto com os Consórcios Públicos tem se consolidado como um importante instrumento para garantir que o número de famílias agricultoras, associações e cooperativas atendidas seja ampliado, para que permaneçam no campo com estrutura para produzir alimentos e viver com dignidade. Informações do Site Jequié Repórter

