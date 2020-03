Taxista foi assaltado e teve seu veículo levado por Bandidos em Jequié

Um Taxista Jequieense foi assaltado e teve seu veículo levado pelos indivíduos. Segundo informações, os bandidos pegaram o taxista em Jequié e seguiram sentido a cidade de Lafaiete Coutinho, onde segundo informações deflagraram dois tiros no taxista e libertaram o mesmo. Os bandidos levaram o seu veículo um Renault Duster de Placa Policial PKF 7039. Já na manhã desta Seguda Feira (16), o veiculo foi encontrado no trevo de Ubaitaba. Provavelmente os elementos se perderam no entroncamento das BRS 330 e 101 e se acidentaram. O Taxista encontra-se internado no Hospital Prado Valares em Jequié.

