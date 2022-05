Taxistas reivindicam retorno para o local de trabalho de origem há mais de 45 anos; ASSISTA

Os Taxistas foram retirados do local e colocados do outro lado da via. O problema, que SEGUNDO, os taxista, o proprietário de uma empresa colocou uma corrente onde seria o ponto de táxi, e com isso os trabalhadores temem que eles percam o local de trabalho. Vale salientar, que todos os trabalhadores tem alvará, e o endereço sempre constou no local de sempre. Cabe agora, a prefeitura de Jequié entrar em ação e se realmente o local for de domínio público, não deixar ser colocado a corrente impedindo que os taxistas voltem ao seu antigo local de trabalho, de fato e de direito.

