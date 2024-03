TCM Lança sua primeira plataforma de inteligência artificial

O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto anunciou a criação de uma plataforma de Inteligência Artificial que irá auxiliar o corpo técnico e agilizar o trabalho de auditoria e fiscalização, assim como na elaboração de documentos e relatórios. A IA do TCM, que foi batizada de “Barbosa”, em homenagem ao jurista baiano Ruy Barbosa, patrono dos Tribunais de Contas, foi criada pela Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI. A ferramenta foi apresentada pelo diretor da DTI, José Roberto Leitão Alvarez, ao presidente da Corte, ao corpo técnico e aos demais servidores do TCM.

Com uma interface versátil, de fácil entendimento e manuseio, o “Barbosa” tem a capacidade de processar e analisar inúmeros documentos e de oferecer respostas precisas e seguras a pesquisas em contextos específicos, seja sobre a legislação, jurisprudência, seja sobre entendimentos pacificados por decisões reiteradas da Corte. Isso tudo irá permitir que os auditores e demais servidores se dediquem a tarefas mais analíticas e sobre questões estratégicas relacionados aos casos em foco, delegando à plataforma os processos burocráticos. Desta forma, poderão otimizar os processos, poupar tempo de trabalho e agilizar os resultados – aumentando a eficiência, a qualidade e a produtividade dos serviços prestados à sociedade.

O primeiro módulo da plataforma – denominado “Contextos” – foi desenvolvido por uma equipe liderada pela analista de sistemas Melly Pedra Lordello e já está disponível para utilização de setores estratégicos da Corte. Ele foi inspirado na bem-sucedida solução “Ania” do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e permite que os usuários utilizem a Inteligência Artificial para análise de documentos – o que proporciona maior agilidade e precisão em suas atividades. Em breve, as análises também poderão ser compartilhadas, possibilitando a criação de verdadeiras bases de conhecimento institucional auxiliada pela IA, o que representa uma grande vantagem em atividades como gestão do conhecimento, capacitação, elaboração de pareceres e jurisprudência.

Para o diretor José Roberto Alvarez, o início da fase piloto da plataforma “Barbosa” marca a prioridade do TCM na adoção da inteligência artificial em suas operações diárias. “Esta iniciativa reflete o desejo da instituição de otimizar e ampliar seus resultados por meio da adoção estratégica de tecnologias avançadas”, afirmou Alvarez.

Nos próximos estágios serão desenvolvidos novos módulos para o “Barbosa”, o que irá permitir a sua integração com os demais sistemas do TCM – como o eTCM, SIGA/Farol e o Portal –, além de impactar fortemente em atividades estratégicas para o cumprimento da missão institucional da Corte.

O diretor da 3ª DCE, Vitor Maciel dos Santos, também se manifestou a respeito da ferramenta e destacou que os avanços que o TCM pode alçar com a introdução do “Barbosa” são notáveis. “Fiquei particularmente impressionado com o protótipo apresentado em nosso último encontro técnico, e ainda ressalto o tão curto espaço de tempo, desde as primeiras discussões. A ferramenta, com sua capacidade de processar e analisar documentos, através de uma interface intuitiva e versátil, marca um passo significativo para melhorar nossos processos no âmbito do Controle Externo e nas demais áreas estratégicas da Corte”, pontuou o diretor. Informações e Foto: ASCOM/TCM

Comentários no Facebook:

Comentários