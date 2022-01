Técnicos do DNIT estiveram fazendo levantamento da BR 330 na cidade de Ubatã

Técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura (DNIT) iniciaram, na manhã de ontem (05), o levantamento topográfico do local onde foi aberta uma cratera após as fortes chuvas que caíram no município de Ubatã entre 24 e 27 de dezembro de 2021. A cratera, aberta no trecho urbano da BR-330, suspendeu o tráfego de veículos na rodovia. Quem deseja seguir viagem sentido BR-101 deve pegar um desvio por dento da cidade, mas a Prefeitura suspendeu a circulação de veículos pesados.

Conforme os técnicos detalharam ao Ubatã Notícias, o levantamento topográfico serve, dentre outros objetivos, para dimensionar o espaço geográfico da cratera. Foram utilizados drones para fazer o levantamento. Ainda de acordo com os servidores do DNIT, a tendência é que seja utilizado tubos de concreto pré-moldado no local. O DNIT finaliza a contratação emergencial de uma empresa para a execução da obra, prevista para ser iniciada em 11 de janeiro. Informações e Foto: Site Ubatã Notícias

Comentários no Facebook:

Comentários