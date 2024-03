Tem ganhador de Jequié na Nota Premiada Bahia

Um morador do bairro de São Cristóvão, em Salvador, ganhou o prêmio de R$ 100 mil no sorteio da Nota Premiada. O resultado do sorteio foi realizado nesta quinta-feira (29). Dos 90 prêmios de R$ 10 mil, 54 foram para Salvador e 36 para o interior. Ao todo, as premiações somaram R$ 1 milhão.

Entre os municípios do interior da Bahia que tiveram ganhadores, destaque para Feira de Santana, com seis contemplados, Camaçari, com quatro, e Serrinha, com três vencedores. Cinco municípios tiveram dois ganhadores cada: Itabuna, Jacobina, Jequié, Lauro de Freitas e Simões Filho. Completam a lista, com um contemplado cada, outros treze municípios: Brumado, Cachoeira, Conceição do Jacuípe, Eunápolis, Ibirataia, Ilhéus, Inhambupe, Ipiaú, Itapetinga, Itatim, Mata de São João, São Gonçalo dos Campos e Vitória da Conquista. (Veja a lista completa aqui)

A cada mês são sorteados 90 prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil. Além disso, já aconteceram cinco sorteios especiais de R$ 1 milhão desde o início da Nota Premiada Bahia, em 2018. O próximo sorteio de R$ 1 milhão já está agendado para 18 de julho.

