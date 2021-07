Tentaram entrar no Conjunto Penal de Jequié com drogas dentro de sabonetes

O Núcleo de Inteligência Penitenciária do CPJ evitou a entrada de drogas ilícitas no presídio de Jequié. Segundo a direção do Conjunto Penal, havia informação de que possíveis visitantes iriam entrar na unidade prisional nesta quarta-feira (21) com drogas ilícitas escondidas em sabonetes. A equipe de revista flagrou um homem, pai de um interno integrante de um organização criminosa, e alvo sensível do sistema penitenciário, quando entregou uma sacola contendo diversos sabonetes e ao realizar a revista no equipamento de Raios-X foi constatado o material ilícito dentro dos sabonetes.

Também na quarta-feira, uma senhora entregou uma sacola contendo sabonete e creme hidratante e ao ser realizado a revista no equipamento de Raios-X foi constatado o material ilícito dentro do hidratante. Os dois foram presos em em flagrante, e apresentados pela PM na Delegacia de Polícia para serem adotadas as medidas cabíveis. As prisões são resultado de novos protocolos de segurança adotados no Conjunto Penal de Jequié e utilização dos novos equipamentos de Raios-X corporal e de bagagem no controle de acesso à unidade prisional. Informações: SEAP

