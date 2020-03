Terceira turma de residentes multiprofissionais são acolhidos pelo Hospital Prado Valadares

O Hospital Geral Prado Valadares (HGPV), celebrou nesta segunda-feira (02/03) a terceira turma de Residência Multiprofissional. Além dos novos residentes, a cerimônia contou com a presença da diretora geral do HGPV, Polliana Leandro de Oliveira, Gerbiti Rocha Guimarães (diretor administrativo HGPV), Juliana Oliveira (coordenadora da residência), Rita de Cassia Barros (tutora), Gisele Lemos (coordenadora da Comissão de Residência Multiprofissional COREMU), Tais Fabiane (coordenadora os NUGETS) e os preceptores Edelmar, Luana, Adaise.

Durante a solenidade, os palestrantes enfatizaram a relação entre o profissional e o paciente, a responsabilidade no atendimento ao público e a importância do hospital para a sociedade. Também foram apresentado as normas e rotinas da unidade.

O programa é desenvolvido pelo Governo do Estado através da Secretária da Saúde (SESAB) e conta com a parceria entre e a Universidade Estadual do sudoeste da Bahia (UESB) e Hospital Geral Prado Valadares (HGPV). Com um total de 16 membros, a turma tem a participação de profissionais de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia.

A duração da formação é de dois anos. A carga horária da formação é dividida entre teoria e prática, com predominância da última. Na parte teórica são abordados assuntos ligados à saúde em geral. Na parte prática, os residentes atuam na assistência aos usuários, pacientes e seus familiares, sempre orientados pelos preceptores, responsáveis por apresentar todos os processos, procedimentos e protocolos, destacando a importância da colaboração permanente entre os membros de todas as equipes clínicas.

