Terceiro caso do Coronavírus é confirmado na Bahia

O terceiro caso do novo coronavírus foi confirmado na Bahia. A informação foi divulgada pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) nesta quarta-feira (11). O novo caso também foi na cidade de Feira de Santana e foi em uma mulher de 68 anos, que teve contato domiciliar com a segunda paciente do estado com o Covid-19. Conforme boletim da Sesab a terceira paciente apresenta sintomas leves e está em isolamento domiciliar, adotando as medidas de precaução de contato. Este é o segundo caso de transmissão local do vírus, já sendo considerado circulante no estado. As amostras foram coletadas na residência e analisadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-BA), que a partir desta semana foi autorizado a realizar os exames para detectar diretamente o Covid-19, sem necessidade de contraprova em laboratório de referência nacional. O resultado confirmando o diagnóstico foi concluído na tarde desta quarta.

Ainda conforme boletim da Sesab, a Bahia registrou 187 casos notificados com suspeita clínica de infecção pelo novo coronavírus. 133 foram descartados e 51 aguardam análise laboratorial. Ao todo, 25 municípios da Bahia fizeram notificações oficiais ao Cievs-BA. Ressalta-se que os números são dinâmicos e na medida em que as investigações clínicas e epidemiológicas avançam, os casos são reavaliados, sendo passíveis de reenquadramento na sua classificação. Foto Reprodução

