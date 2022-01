Termina hoje (28), ano letivo 2021 nas escolas do município de Jequié e matrícula para 2022 começa próximo dia (04)

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação, estará realizando o encerramento do ano letivo 2021 das escolas do Sistema Municipal de Ensino nesta sexta-feira, 28. As atividades escolares tiveram início em 22 de março e, devido a pandemia ocasionada pela Covid-19, a Educação municipal teve que optar pelo modo não presencial, no chamado ensino remoto, sendo que em setembro, de forma gradativa, foi migrando para o ensino híbrido, cumprindo assim as 1.600 horas correspondentes ao ano continuum 2020/2021.

De acordo com a Secretaria de Educação, o Período de Recuperação será de 31 de janeiro a 3 de fevereiro e o Conselho de Classe e o Resultado Final em 4 de fevereiro, estando aberto, imediatamente, o período de renovação de matrícula. Já o início do período de matrícula dos novos alunos será a partir de 14 de fevereiro. Para a secretária de Educação, a professora Elvia Sampaio, o desafio da retomada das aulas e o desenvolvimento das novas estratégias pedagógicas, foi grande, porém com resultados exitosos.

