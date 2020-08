Termina hoje dia (14), testagem da comunidade escolar da rede estadual em Jequié

Os estudantes, professores e funcionários das escolas estaduais em Jequié têm até esta sexta-feira (14) para fazer o teste rápido para o novo Coronavírus. A testagem, que está sendo realizada desde o dia 3 de agosto no município, deve alcançar mais de 10 mil pessoas, entre estudantes, professores e funcionários, e faz parte do protocolo sanitário que está sendo desenvolvido pela Secretaria da Educação do Estado (SEC) para tomada de decisão sobre a retomada do ano letivo, mesmo que a data de volta às aulas ainda não esteja definida.

Para a realização dos testes, todas as unidades escolares foram preparadas com a higienização do local e disponibilização de álcool em gel e pias com sabão para a lavagem das mãos, além da exigência do uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Os testes estão sendo aplicados por equipes das secretarias municipais de Saúde, com acompanhamento dos gestores escolares e das equipes técnicas da SEC, dos Núcleos Territoriais de Educação (NTE) e do Núcleo Regional de Saúde da Secretaria de Saúde do Estado (SESAB). Foto: Divulgação

