Termina nesta sexta (30) prazo para inscrição no Parlamento Jovem Brasileiro 2023

Os estudantes interessados em participar da seleção para a 18ª edição do Parlamento Jovem Brasileiro (PJB) podem se inscrever até as 18h (horário de Brasília) desta sexta-feira (30). As inscrições devem ser feitas através do link evc.camara.leg.br/pjb/2023/. Estão aptos a concorrer jovens de 16 a 22 anos que não tenham participado em outras edições do projeto e que estejam matriculados no Ensino Médio Regular, no Técnico integrado ao Ensino Médio ou na Educação de Jovens e Adultos (EJA).



Programa de educação para democracia, realizado pela Câmara dos Deputados, o Parlamento Jovem Brasileiro (PJB) visa levar para a sociedade o olhar da juventude sobre as questões que importam em suas vidas. A proposta é oferecer aos estudantes do Ensino Médio uma experiência de aprendizagem sobre política, democracia e o papel do poder legislativo. Este ano, o programa traz como tema “A educação que queremos” e vai selecionar 27 candidatos para representar cada unidade da federação. Além disso, os selecionados participarão de debates sobre temas importantes, na Câmara dos Deputados, em Brasília.



A inscrição se dá por meio do preenchimento de um formulário eletrônico e do envio dos seguintes documentos: cópia digitalizada do documento de identidade (frente e verso); comprovante atualizado de matrícula no Ensino Médio em 2023, com a informação sobre o ano cursado; e, caso seja menor de 18 anos, cópia digitalizada do Termo de Ciência e Autorização, assinado pelo responsável, conforme modelo disponibilizado. O formulário de inscrição e o modelo de Termo de Ciência e Autorização do responsável estão disponíveis no site do PJB no Portal da Câmara no endereço camara.leg.br/pjb.



A jornada de aprendizagem do programa se inicia com pesquisas sobre políticas públicas municipais, estaduais e nacionais relacionadas à temática proposta. Nesta fase exploratória, o selecionado deve fazer uma escuta com jovens do mesmo município, bairro ou cidade para que possa entender melhor a realidade e compreender as necessidades, os anseios e as propostas da juventude local. Após esta etapa, o jovem deverá sintetizar seus aprendizados em um discurso, ampliando sua voz e representando outros jovens de seu Estado. Ao final do processo, em Brasília, o desafio dos participantes é elaborar a Carta do PJB, destinada à Câmara dos Deputados.



Sobre o PJB – O Parlamento Jovem Brasileiro propõe ao participante a identificar como os problemas locais se conectam com políticas públicas nacionais; a se conectar com jovens do Brasil inteiro que também querem exercer seu poder de transformar a realidade e participar da política; a liderar conversas sobre temas importantes para a juventude; a aprender sobre política, democracia e o papel da Câmara dos Deputados; e a levar para a Câmara dos Deputados os anseios e desejos de outros jovens. Coordenado pelo Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (CEFOR) da Câmara dos Deputados, o PJB conta com as parcerias do Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED) e das secretarias estaduais de Educação de todo o Brasil. Mais informações estão disponíveis no regulamento do programa, no endereço cd.leg.br/2jjYs9F. Informações: SECOM/GOVBA. Foto: Feijão Almeida – Ilustrativa

