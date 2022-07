TERROR: Elementos armados fazem arrastão na Passarela e roubam pertences de trabalhadores em Jequié

No início da noite desta quinta-feira (21), trabalhadores que passavam sobre a passarela no Rio de Contas, sofreram momentos de terror. Segundo informações de populares, 03 elementos armados esperaram os trabalhadores que saiam principalmente da empresa de calçados Ramarim, e ao passarem pela passarela, os bandidos anunciaram o assalto. Dezenas de pessoas se desesperaram e tentaram fugir. Na confusão, muitas pessoas tiveram os celulares furtados, outras pessoas perderam o celular que acabou caindo no Rio de Contas. E segundo informações, os elementos ainda chegaram a disparar contra as pessoas. A policia militar foi acionada, mas, ao chegar os bandidos já tinham fugido.

Os trabalhadores sempre reclamaram da falta de segurança na passarela, principalmente no início da noite onde centenas de pessoas saem das empresas que ficam no Distrito Industrial de Jequié, e usam a referida passarela para se deslocarem para suas residências no Bairro do Joaquim Romão.

