Tiago Abravanel: ‘Às vezes eu fico achando que eu sou o vilão da edição do BBB 22’.

Em um papo na academia com Bárbara, Brunna, Laís, Jade Picon e Paulo André, Tiago Abravanel, um dos nomes do “BBB 22” (TV Globo) e o atual líder da casa, desabafou sobre como está sendo visto pelo público. Bárbara temeu estar sendo vista como vilã, e o neto de Silvio Santos questionou: “Será que tem vilão essa edição?”. “Sempre tem, né”, disse Jade.



“Sempre tentam me colocar como vilã”, declarou a modelo, e Tiago então disse:



Às vezes eu fico achando que eu sou o vilão da edição. As pessoas podem ver como se o que eu estou fazendo é fake. Sou tipo o ursinho do ‘Toy Story 3’, sabe?



“Não, não é, gente”, defendeu Laís. “É tipo o boneco Chucky”, provocou Bárbara, fazendo os colegas rirem. “Alguém concorda com essa afirmação?”



Se me virem como vilão lá fora, é porque editaram errado esse negócio.Tiago Abravanel.



