Tiago Leifert revela conversa com Boninho após descobrir câncer de filha

Tiago Leifert e Daiana Garbin estiveram de volta na Globo para falar sobre o retinoblastoma de Lua, filha do casal que luta contra um câncer no olho. Ambos deram uma entrevista para explicar o tratamento da menina que tem um ano e três meses.



O apresentador ainda aproveitou para falar sobre o momento em que descobriu a doença e quando desistiu de apresentar o “The Voice Brasil”.



“Eu descobri na véspera da gravação da segunda fase. Ia embarcar com a Lua e a Daiana no dia seguinte. Liguei para o Boninho e falei: ‘tenho um problema aqui’. Ele falou: ‘Fica aí, deixa que eu dou um jeito’. Eu não tinha a menor condição de fazer nada. Eu não sou uma pessoa triste, mas naqueles dias conheci a escuridão, não tinha a menor condição de trabalhar. Depois de algumas sessões de quimio, voltamos a tentar fazer uma coisa ou outra.

A saída de Tiago do “The Voice Brasil” aconteceu no meio da temporada e André Marques assumiu o posto. O apresentador já havia anunciado que deixaria a Globo depois do programa, mas teve de antecipar sua saída. Ontem, após Tiago revelar o problema da filha, Boninho havia contado para os seguidores quando soube da doença da pequena Lua.



