Todas as unidades de saúde de Jequié passam a vacinar contra a Covid-19

Todos os Centros de Saúde e Unidades de Saúde da Família (USF) passaram a ofertar vacinas contra Covid-19, as pessoas já podem ir se vacinar com 1ª, 2ª ou 3ª dose na unidade mais próxima da sua residência. O atendimento no Drive Thru do Centro de Cultura Antônio Carlos Magalhães (ACM) foi encerrado, o atendimento deste público foi direcionado às unidades de saúde. O atendimento na Central de Vacinação do Tiro de Guerra 06.009 terá início a partir das 12h, devido a uma inspeção que está ocorrendo no local.