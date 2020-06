Toque de recolher em Jequié é renovado até o próximo dia 14 de Junho

O governador Rui Costa (PT) renovou o toque de recolher no município de Jequié até 14 de junho, em razão de o decreto anterior viger apenas até este domingo (7). A ampliação do alcance da medida restritiva foi publicada, neste sábado (6), no Diário Oficial do Estado.

Desde a última edição do decreto, o horário para o toque de recolher na cidade foi ampliado, passando para o período entre 17h e 5h, quando será proibida a circulação de pessoas nas ruas e o funcionamento de estabelecimentos comerciais, à exceção de farmácias. Informações: Bocão News

