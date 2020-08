Toque de recolher em Jequié passa a vigorar a partir das 21 horas

Foi publicado no dia de hoje (07), um novo Decreto Nº 20.671, onde é alterado o horário do toque de recolher, que estava sendo das 18:00 as 05:00 da manhã. E agora com o novo Decreto, o toque de recolher começa a partir das 21 horas.

Vale salientar, que em um áudio que circulou na tarde de ontem (06), em grupos de Whatsapp, onde o prefeito do município, Sérgio Suzart, envia um Áudio para o Vereador Roque Silva, falando da alteração do horário do toque de recolher para as 21 horas. O Vereador Roque Silva por sua Vez, reenvia este áudio para uma pastora evangélica, avisando que o toque de recolher seria mudado para as 21 horas, Dando a entender que a mudança do horário do toque de recolher, seria um pedido do vereador, para privilegiar os cultos em igrejas evangélicas do município.

No mesmo decreto, foi autorizado o funcionamento de concessionárias de veículos, serviços de advogacia e serviços contábeis.

