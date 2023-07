Total de 326 presos pelo Reconhecimento Facial e queda de mortes violentas são destaques no primeiro na Bahia

Trezentos e vinte e seis foragidos da Justiça alcançados pelo Reconhecimento Facial e a diminuição de 4,5% das mortes violentas foram alguns dos números apresentados pela Secretaria da Segurança Pública na manhã desta quarta-feira (19), durante a coletiva de balanço do primeiro semestre de 2023.

Participaram da apresentação o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner; o subsecretário da SSP, Marcel de Oliveira; o comandante-geral da PM, coronel Paulo Coutinho; a delegada-geral adjunta, Elaine Nogueira, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Adson Marchesini; e a diretora-geral do Departamento de Polícia Técnica, perita criminal Ana Cecília Bandeira.

Cerca de 80% dos capturados respondem aos crimes de homicídio, tráfico de drogas, roubo e estupro. As prisões aconteceram em Salvador e também em outras 30 cidades da RMS e do interior. “Estamos investindo 650 milhões de reais e levando o Reconhecimento Facial para 80 municípios da Bahia. Esse avanço pode ser percebido no mapa das prisões. A Bahia foi o primeiro estado, no Brasil, a utilizar a tecnologia e atualmente é uma referência de êxito”, destacou o secretário Werner.

Com 326 criminosos que possuíam mandados de prisões capturados, o Reconhecimento Facial da SSP, no primeiro semestre, alcançou marca de 900 foragidos da Justiça localizados desde a sua implantação. São duas prisões por dia, em 2023, com auxílio da ferramenta.

Conforme o superintendente de tecnologia da SSP, o coronel Marcos Oliveira, os investimentos do Governo do Estado em tecnologia colaboraram para a consolidação de índices positivos. “A tecnologia tem contribuído muito para uma atuação mais precisa das forças de Segurança Pública, levando mais informação para o policial para que ele atue não somente na sua intuição, mas sim dados reais, e para que ele possa fazer análise e atuar de forma mais assertiva”, detalhou.

Redução de 4,5% das mortes violentas

No primeiro semestre de 2023, na comparação com o mesmo período do ano passado, as mortes violentas (homicídio, latrocínio e lesão dolosa seguida de morte) apresentaram redução de 4,5% na Bahia. Em números absolutos foram contabilizados 2.523 casos este ano, contra 2.643 no mesmo período de 2022.

Também foi registrada uma redução de 14,9% no índice de feminicídios – crimes praticados contra a mulher em razão do gênero –, que saiu de 47 em 2022, para 40 no primeiro semestre deste ano.

Para a delegada-geral adjunta, Elaine Nogueira, a diminuição das mortes violentas de mulheres na Bahia é o resultado de ações integradas realizadas pela pasta da Segurança ao longo do ano. “A gente teve a redução do crime de feminicídio nesse primeiro semestre e continuamos nesse caminho quando criamos o Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPM). Temos a missão de evitar que a mulher chegue nesse final trágico do ciclo de violência doméstica. Neste sentido, vamos incrementar as nossas atividades nas unidades especializadas de atendimento à mulher e nos núcleos especializados funcionam nas cidades do interior não temos Deam [Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher]”, disse.

O comandante-geral da PM, coronel Paulo Coutinho, destacou que além dos investimentos em recursos materiais, a SSP também vem investindo na melhoria das condições de trabalho e da remodelação dos comandos. “Tivemos uma grande reestruturação orgânica, principalmente com a criação de comandos regionais no interior e na capital, inclusive com a criação de novas unidades. Isso deu a maior musculatura e também uma capilaridade de ação em diversos processos de policiamento”.

Recorde de apreensões de fuzis

De janeiro a junho de 2023, ações das forças de segurança apreenderam 36 fuzis, número maior que o encontrado em todo o ano de 2022, quando foram localizados 22. Em uma das ocorrências, no bairro de Narandiba, a polícia localizou 13 fuzis, número recorde em apenas um dia.

14 armas apreendidas por dia

No mesmo período, cerca de 2.570 armas de fogo foram localizadas na Bahia, resultando em uma média de 14 unidades retiradas por dia das ruas.

50 criminosos presos por dia

No primeiro semestre de 2023, as forças estaduais prenderam 9.019 criminosos na Bahia. São 50 pessoas envolvidas com atividades ilícitas capturadas diariamente.

“O nosso principal objetivo é preservar vidas. Os policiais e bombeiros trabalham incessantemente com essa meta. Parabenizo todos os servidores pelos recordes em apreensões de fuzil e prisões pelo Reconhecimento Facial, além da diminuição das mortes violentas”, finalizou Werner. Informações e Foto: ASCOM/GOVBA