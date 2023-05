Trabalhador rural de 40 anos sofre mal súbito e morre em roça na cidade de Aiquara

Um trabalhador rural identificado como Edcarlos Fernandes Santos, de 40 anos, morreu após sofrer um mal súbito enquanto trabalhava. O caso foi registrado no início da manhã de ontem segunda-feira (29), numa fazenda próximo a região da Boa Vista, na zona rural do município de Aiquara. De acordo com informações do repórter Jorge Viana, a suspeita é que a vítima tenha sofrido um infarto fulminante.

Ainda segundo as informações, a família pai de Edcarlos já tem um histórico de pessoas com problemas cardíacos. O pai dele e uma irmã, ainda jovem, tiveram mortes pela mesma causa. O trabalhador deixa esposa e três filhos, o mais novo com 14 anos. As polícias Militar e Civil estiveram no local e registraram o ocorrido. O corpo foi levado pelo DPT para o IML em Jequié. Informações e Foto: SITE Giro Ipiaú

