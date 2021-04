Trabalhadores da Educação de Jequié com idade de 55 anos ou mais serão vacinados a partir de hoje (28).

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, dará início, nesta quarta-feira, 28, à vacinação contra a Covid-19 dos trabalhadores da Educação que estão na ativa, de forma decrescente, iniciando por aqueles que têm idade a partir de 55 anos, de acordo com Resolução 65/2021, da Comissão Intergestores Bipartite (CIB). A vacinação deste público será feita no Centro Estadual de Educação Profissional em Gestão e Tecnologia da Informação (CEEP) Regis Pacheco, das 9h às 16h, e serão vacinados os profissionais que constarem nas listas encaminhadas e validadas pelos órgãos de educação.

Confira as datas programadas para a vacinação dos trabalhadores da Educação:

28/04 – Rede Estadual e Sistema Municipal de Ensino

29/04 – Rede Federal

30/04 – Rede Privada

Além destes, continua a vacinação dos idosos com idade a partir de 60 anos, pessoas com Síndrome de Down, transplantados, imunossuprimidos, pessoas com transtornos intelectuais, com mais de 18 anos, e profissionais das forças de segurança e salvamento, a partir de 40 anos.

