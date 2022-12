Tradição e inovação marcam mais uma edição da Feira Baiana de Agricultura Familiar e Economia Solidária

Chegou o último dia da 13ª Feira Baiana de Agricultura Familiar e Economia Solidária, que aconteceu no Parque Costa Azul, Orla Marítima de Salvador. Neste domingo (18/12), os visitantes têm a última oportunidade para conhecer os produtos dos 27 territórios baianos reunidos em um só lugar. São 2.300 opções, da culinária ao artesanato.

A Feira da Agricultura Familiar é o momento de maior expressão da baianidade dos diversos cantos do estado e nos leva a um mergulho no mar da nossa inventividade e diversidade. Aqui, os visitantes passam a entender o quão de suor, dedicação e amor estão envolvidos em cada um dos produtos das mulheres e dos homens do nosso rural baiano, percebendo a sinergia das mãos na terra e a sabedoria popular, demonstrando uma harmonia única. Nessa 13ª edição, você comprova essa característica: tradição e inovação em sintonia.

As vivências contidas nesse espaço possibilitam o resgate da memória afetiva e nos levam a encontros especiais, daqueles que só se vê na Bahia: campo e cidade numa só interação. O passado e o futuro lado a lado, em cada um dos pontos de comercialização aqui instalados. A Feira é uma das ações que se consolidou como uma marca, fazendo chegar às nossas mesas produtos de qualidade, fruto de uma permanente política pública que evidencia a atenção de uma gestão que cuida de gente.

O Parque Costa Azul está aberto, até às 23h, esperando por você. Em cada canto da Feira, você terá encontros com encantos da nossa Bahia da alegria. Viva essa experiência de desfrutar momentos únicos nessa São Salvador. Você caminhará em contato com os nossos biomas, se deliciando dos saberes, sabores, cheiros e cores, preparados e embalados com aquele toque de carinho que só nós temos.

Venha se surpreender e surpreender muitos outros corações. Faça da Feira Baiana da Agricultura Familiar o seu lugar e centro de compras para a confraternização entre amigos, em família, a ceia natalina e os festejos de saudação ao Ano Novo, e também para aquele presente especial. Informações e Foto: ASCOM SDR/CAR

