Trânsito em Jequié, terá interdição em algumas vias do centro da cidade

A Prefeitura de Jequié, através da Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte (SUMTRAN), estará interditando a circulação de veículos em algumas ruas e avenidas do eixo central da cidade, que fazem parte dos circuitos do São João 2023. As mudanças, que ocorrerão em horários específicos, serão temporárias e durarão de 22 a 25 de junho.

Como parte da iniciativa, que visa melhorar a mobilidade para o público que estará ocupando os circuitos do evento, a SUMTRAN informa que estará bloqueando para passagem de veículos as vias listadas nesta matéria, a partir das 17h, do dia 22. E, ainda, que o horário para carga e descarga dos estabelecimentos comerciais e barraqueiros que por ventura estejam instalados nessas ruas, fica compreendido até às 17h.

Confira as alterações, as vias que sofrerão modificação e os horários:

– Rua Damião Vieira;

– Avenida Alves Pereira;

– Rua 21 de Abril;

– Praça Rui Barbosa;

– Praça da Bandeira;

– Avenida Franz Gedeon (trecho entre a Rua Costa Brito e Praça da Bandeira;

– Rua Apolinário Peleteiro;

– Rua Manoel Vitorino;

– Rua Colombo de Novais;

– Rua Milton Muniz;

– Rua Gerônimo Sodré;

– Rua Silva Jardim;

– Rua Dois de Julho;

– Rua João Mangabeira;

– Rua Brás Bariloti;

– Travessa Francisco Alves Meira;

A Superintendência Municipal de Trânsito orienta os condutores que redobrem a atenção e utilizem rotas alternativas, evitando as vias do eixo central da cidade durante o período dos festejos juninos.

