Trânsito ficou parado na BR 116 por mais de 1 hora para remoção de carreta acidentada

O trânsito na Rodovia Santos Dumont BR-116 entre os municípios de Jaguaquara e Jequié sofreu interrupção por um longo período na tarde desta terça-feira (14). Segundo apurou o Blog do Marcos Frahm junto a Polícia Rodoviária Federal, a interrupção ocorreu em razão da remoção de uma carreta que teria tombado no dia anterior na Serra do Mutum e precipitou-se em uma ribanceira, havendo a necessidade de bloqueio da via para o serviço realizado pela Concessionária VahiaBahia.

O trânsito apresentou complicações até o início da noite, com a via parcialmente interditada até o trecho do povoado de Baixão, região entre Lafaiete Coutinho e Jequié. O acidente com a cerreta não teve vítima fatal. Informações e Foto: Blog Marcos Frahm

