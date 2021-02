Transporte coletivo continua paralisado em Jequié e as Vans continuam a operar

Os moradores da cidade de Jequié, ainda continuam sem o transport coletivo urbano. Tudo porque, funcionários da empresa Rio de Contas, paralisaram suas atividades, alegando que a empresa não estava com salários dos colaboradores em dia.

Por outro lado, a viação Rio de Contas, alega que está sem condições de trabalho, porque além da grande quantidade de mototaxi, agora também estão circulando em Jequié, Van Clandestinas, que param nos próprios pontos de ônibus da cidade e acabam levando os passageiros que seriam para os ônibus.

A direção da empresa, ainda reclama da falta de fiscalização dos órgãos públicos, que deveriam atuar na fiscalização deste transporte.

E no meio de tudo isso, fica o usuário que nada tem a ver com a situação, e estão todos sem o transporte coletivo. Que por sinal, nem com as mototaxi, e nem com as Vans, o idoso ou pessoas com deficiência, tem o passe livre.

Comentários no Facebook:

Comentários