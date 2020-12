Transporte coletivo de Jequié trabalha com horário reduzido e população reclama de super lotação

Várias pessoas entraram em contato com a nossa redação, para falar sobre a insatisfação que vem ocorrendo diariamente, por parte de usuários do transporte coletivo de Jequié. A empresa Rio de Contas, que presta o serviço de transporte coletivo no município, vem trabalhando com o horário reduzido já há alguns meses. E com isso, os usuários estão reclamando da super lotação dos ônibus. Segundo o que nos informaram, o ônibus que faz a linha do KM 04, passa ás 06:50 e 08:00 horas da manhã, bem no horário de pico, e com isso o ônibus das 08 horas, sai super lotado, causando assim uma aglomeração dentro do veículo. As pessoas pedem , para que a empresa Rio de Contas, aumente o número de ônibus em horário de pico, que segundo eles, só assim para evitar aglomeração nos horários das 08 da manhã e 18 horas.

