Treinamento no IBGE começou esta semana e a visita em domicílios será dia 1º de Agosto

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) iniciou nesta segunda-feira (18jul22) a fase presencial do curso de capacitação dos mais de 180 mil classificados para trabalhar no Censo 2022. Esse treinamento é a parte final do processo seletivo simplificado dos recenseadores e ocorrerá em milhares de locais espalhados por quase todos os municípios do país, ao longo desta semana. A próxima etapa será o início das visitas domiciliares em 1º de agosto.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) iniciou nesta segunda-feira (18jul22) a fase presencial do curso de capacitação dos mais de 180 mil classificados para trabalhar no Censo 2022. Esse treinamento é a parte final do processo seletivo simplificado dos recenseadores e ocorrerá em milhares de locais espalhados por quase todos os municípios do país, ao longo desta semana. A próxima etapa será o início das visitas domiciliares em 1º de agosto. Informações e Foto: Blog jequieeregião

Comentários no Facebook:

Comentários