Três moradores Jequié ganham no sorteio da Nota Premiada Bahia e faturam 10 mil reais cada

Três moradores de Jequié ganharam R$ 10 mil, cada, no sorteio de setembro da Nota Premiada Bahia, divulgado nesta quinta-feira (16), contemplando 91 participantes de 21 municípios do estado. O prêmio de R$ 100 mil foi para um morador da capital, do bairro de Paripe. Dos 90 prêmios de R$ 10 mil, 57 foram para Salvador e 33 para o interior.

A lista completa dos ganhadores pode ser consultada no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br e ainda no Instagram @notapremiadabahia e nas redes sociais da Secretaria da Fazenda da Bahia: Instagram @sefazbahia, Facebook @sefaz.govba e Twitter @sefazba.

Entre os municípios do interior da Bahia que tiveram ganhadores, destaque para Lauro de Freitas, com seis pessoas sorteadas. Na sequência estão Jequié, Itabuna e Feira de Santana, com três ganhadores cada um, e Camaçari e Ilhéus, com dois contemplados em cada cidade. Completam a lista 14 municípios que tiveram um sorteado cada: Gandu, Barreiras, Vitória da Conquista, Irecê, Saubara, Caetité, Santo Antônio de Jesus, Inhambupe, Nazaré das Farinhas, Cruz das Almas, Juazeiro, Porto Seguro, Seabra e Vera Cruz. Informações: Ascom / Sefaz-Ba



