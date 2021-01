Três motocicletas são tomadas de assalto em apenas um noite em Jequié

MOTO É TOMADA DE ASSALTO NO MANDACARU: Dois elementos usando uma motocicleta, abordaram a vítima e levaram sua motocicleta Honda. O assalto ocorreu na noite de ontem (25), e até o momento os elementos não foram encontrados.

ROUBO A VEÍCULO: Por volta das 19h50min a gavião 1901 deslocou até o Mandacaru, na Rua Bangu, onde manteve contato com uma vitima(E.O.S, 42 anos) de roubo que relatou que um homem a pé com arma de fogo subtraiu sua motocicleta: Honda Fan de cor vinho placa: NZASE27. Foi dado alerta geral para todas as viaturas, os suspeitos não foram encontrados a vitima foi orientada a registrar queixa na delegacia.

ROUBO A VEÍCULO: Por volta das 18h51min a gavião 1952 deslocou até a Cidade Nova, Residencial Beira Rio, onde manteve contato com uma vitima (A.L.F.S, 46 anos), de roubo que relatou que dois homens com arma de fogo subtraiu sua motocicleta: Honda Titan de cor vermelha placa: PKK 5323. Foi dado alerta geral para todas as viaturas, os suspeitos não foram encontrados a vitima foi orientada a registrar queixa na delegacia.

