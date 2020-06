Três toneladas de alimentos foram arrecadadas na Trezena de Santo Antônio

Em Jequié, cerca de três toneladas de alimentos foram arrecadadas durante a Trezena de Santo Antônio. Neste domingo (21jun20), o vigário paroquial da Catedral de Santo Antônio de Pádua, padre Ricardo Amaral, juntamente com o diácono Benício e casais membros da Comissão da Festa de 2020 levaram os donativos até a Matriz da Quase paróquia São João Batista, no Km 3, acolhidos pelo padre Sidney.

As cestas básicas foram partilhadas pelos fieis ao longo da Festa do Santo Padroeiro da diocese de Jequié e da Cidade. “Queremos, uma vez mais, expressar nossa gratidão profunda pela generosidade e partilha de cada pessoa e família, que, observando o Evangelho que nos exorta a repartir os dons, e praticando a caridade, colaboraram intensamente com esta Campanha. Suplicamos ao Senhor da Vida copiosas bênçãos sobre a vida de todos, ao tempo em que rogamos a Deus para que esta atitude de caridade, mais do um imperativo seja para todos nós um compromisso gratuito de fé para crescermos no seguimento a Cristo com os irmãos” agradece. Informações e Foto: Blog Jequieeregiao

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários