Tubarão de 300 KG é encontrado morto em Praia e pescadores dividem a carne na Bahia

Moradores da cidade de Ituberá, no baixo sul da Bahia, pescaram um tubarão da espécie lixa, na região da Barra de Serinhaém. Imagens foram gravadas por pessoas que estavam no local.

De acordo com a secretaria do Meio Ambiente de Ituberá, a situação aconteceu há cerca de uma semana, mas as imagens viralizaram nas redes sociais neste domingo (19). Os vídeos mostram o momento em que várias pessoas se aglomeram na praia, todas sem máscara, para ver o animal.

Pescadores puxam o animal, que já está morto. A secretaria informou que é comum a aparição de tubarões no local nesta época do ano, por causa do período de reprodução. O órgão informou que os pescadores não planejavam capturar o animal e acabaram levando ele na rede.

Vídeos gravados depois mostram os pescadores repartindo o tubarão na beira da praia. Ainda segundo a secretaria, o animal pesava cerca de 300 quilos. Não há detalhes sobre o comprimento do tubarão. Informações e Foto: Verdinhoitabuna

