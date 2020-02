Turista vítima de tentativa de assalto leva pedrada em Salvador

O turista israelense Shoam Zilbertein, 21 anos, foi agredido durante uma tentativa de assalto quando passava pelo circuito da Barra na madrugada de hoje (21). Inicialmente, foi divulgado que a vítima era uma mulher americana.

Segundo informações do jornal Correio, ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e está internado no Hospital Geral do Estado (HGE). Não há detalhes sobre o estado de saúde dele.