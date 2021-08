Turma conclui curso de Doces Finos promovido pela Prefeitura de Jequié

Tendo sido expostos diversos tipos de doces, entre eles, o camafeu de nozes, brigadeiro de castanha banhados, floresta negra, uva coberta, bala rosa, brigadeiro gourmet, brigadeiro de café, brigadeiro de paçoca, brigadeiro de churros, beijinho, brigadeiro de leite ninho com Nutella, pirulitos personalizados, trufas personalizadas, paleta gourmet, maçã do amor gourmet, e torta de limão, as mulheres dos residenciais do Minha Casa, Minha Vida, agora com o certificado do SENAI, se encontram aptas para o exercício da profissão no mercado profissional ou para a atuação de forma autônoma.