TV Band transmite primeiro episódio da final do Chef Show neste sábado (21).

A esperada final do programa Chef Show será transmitida em três episódios. A primeira disputa acontece, neste sábado (21), na TV Band Bahia, e segue no domingo (22) e no próximo sábado (28), quando será conhecido o campeão da primeira edição da competição culinária. Com pratos que representam a gastronomia local de cada competidor, os jurados terão que mostrar todo seu conhecimento e experiência para escolher o melhor sabor.

Participam os melhores chefs amadores de cada seletiva que aconteceu na região Nordeste e Amazonas. Os finalistas são :Victor Garcia (Bahia/Sergipe); Joaquim Vieira (Ceará); Thiago Borges (Maranhão); Fernanda Leite (Amazonas); Lucas Amorim (Paraíba); Ricardo Souza Filho (Pernambuco); Vinícius Alves (Piauí); e Alexsandro Sales (Rio Grande do Norte/Alagoas).

“Está sendo uma experiência única com uma grande expectativa para ganhar essa competição. Vou apresentar um prato com características do Norte do país e fico muito grata por tudo que está acontecendo”, ressaltou Fernanda Leite, representante do Amazonas. Já Victor Garcia, classificado na seletiva Bahia/Sergipe, contou como vai ser sua participação na final. “Vou trazer um sabor com um tempero bem baiano, trazendo um lado contemporâneo e de valorização de produtos feitos de forma natural, como o leite de coco”.

Também entre os jurados a final apresenta o que há de melhor na culinária regional. “Fico muito surpreendida com o nível dos competidores. A gente vê como nossa cozinha é rica quando com criatividade transformamos produtos simples em algo sofisticado”, ressaltou a chef Dani Façanha. Ainda para a professora de culinária e chef Renata Chaves “a ideia do programa focado em cozinheiros amadores desta região do país é fantástica para descobrirmos talentos”. Completam a comissão de jurados os chefs Patrícia Veiga, Reginaldo Souza e Rodrigo Ávila.

Chef Show – O programa de formato inédito na TV aberta tem o objetivo de explorar e valorizar a gastronomia regional, dando evidência à diversidade de alimentos dessas regiões. As seletivas contaram com 10 participantes que puderam mostrar seus dotes culinários para uma equipe de jurados, em cada eliminatória estadual, na busca pela classificação para a grande final. Além do título de Chef Show Norte/Nordeste, o campeão vai ganhar uma viagem para conhecer os estúdios Band, em São Paulo, onde vai reproduzir o prato da final em um dos programas da grade da emissora, com veiculação em todo país. Foto Divulgação

