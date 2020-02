UBER de Vitória da Conquista desaparecido foi visto pela última vez em Jequié

A família de Jeanderson Mota Santos, está distribuindo comunicados na região à sua procura. Ele teria saído de casa, em Vitória da Conquista, na terça-feira (18) e não mais entrou contato com os parentes. O aparelho celular permanece desligado. De acordo com a companheira. Um motorista de ônibus conhecido de Jeanderson disse tê-lo deixado no terminal rodoviário de Jequié. A partir daí nenhuma outra informação foi obtida acerca do seu paradeiro. Os números de telefones inseridos na foto acima estão sendo disponibilizados para que seja repassada alguma informação.

