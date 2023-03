UESB e APIB firmam convênio de cooperação mútua para estágio em Jequié

Foi publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia, de 28 de Janeiro de 2023, o convênio n.º 003/2023 formalizando a realização de estágio curricular supervisionado de alunos regulamente matriculados nos Cursos de Graduação oferecidos pela UESB e a Associação Paradesportiva do Interior da Bahia – APIB.



Com a formalização do convênio com vigência de 05 (cinco) anos, UESB e APIB proporcionam aos educandos o desenvolvimento para a vida cidadã e para o trabalho dando a oportunidade de aprofundar os conhecimentos e desenvolver habilidades em sua formação profissional.



Para o profissional de Educação Física, professor Júlio César Luz, a atuação dos estagiários nas atividades amplia o atendimento aos assistidos pela APIB nas diversas atividades desenvolvidas pela instituição. “Em nosso dia a dia, a atuação dos estagiários é fundamental para aprimoramento dos trabalhos técnicos e para a evolução dos atletas da APIB”, afirma Júlio César. Informações: APIB/JEQUIÉ

Comentários no Facebook:

Comentários