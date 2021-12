Última Capitação de Múltiplos órgãos do ano, realizada no HGPV em Jequié vai salvar 07 Vidas

O Hospital Geral Prado Valadares, referência em acolhimento e captação de córneas no interior da Bahia, realizou nessa quarta-feira (29), a última captação de múltiplos órgãos do ano, foram captados 06 órgãos (sendo 01 coração, 01 fígado, 02 córneas e 02 rins) destes, 05 órgãos foram compatíveis à pacientes da Bahia 01 órgão seguiu para o estado do Rio de Janeiro. Na somatória de todo o ano de 2021 a CIHDOTT HGPV (Comissão Intra-Hospitalar para Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes) realizou sete (07) captações de múltiplos órgãos beneficiando 36 pessoas e 47 captações de córneas podendo beneficiar ate 94 pessoas.

A doação só é possível graças ao empenho da equipe CIHDOTT HGPV, que após o diagnóstico da morte encefálica ou morte de coração parado, acolhem a família e a sensibilizam para a causa da doação de órgãos ou córneas. É importante destacar que durante todo o processo de captação, as famílias são acompanhadas por uma equipe multiprofissional composta de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos e assistentes sociais.

Segundo a Central de Transplantes da Bahia, nos últimos anos, o Hospital Geral Prado Valadares tem sido destaque no serviço de acolhimento familiar e doação de órgãos. Sendo um dos poucos hospitais do estado que mantém profissionais com carga horária exclusiva para atuar na CIHDOTT. E tem registrado um crescimento expressivo em número de doações, possibilitando com seu trabalho qualidade de vida a muitos pacientes que aguardam em fila de transplantes. Informações: Ascom HGPV

