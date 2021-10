Última etapa das obras de ampliação e requalificação do Hospital Martagão Gesteira foi inaugurada com a presença da primeira dama Aline Peixoto

A terceira e última etapa das obras de ampliação e requalificação do Hospital Martagão Gesteira, em Salvador, foi inaugurada nesta terça-feira (26). As melhorias, que incluíram intervenções na fachada e em medidas de prevenção e combate a incêndio, representam um investimento de R$ 1,3 milhão. No total, cerca de R$ 5 milhões foram investidos nas três etapas, com recursos arrecadados pelas Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA) e o Governo do Estado, em parceria com Ivete Sangalo, em dois grandes eventos com a cantora, um na Arena Fonte Nova e outro no Teatro Castro Alves (TCA).

As parcerias com as VSBA fazem parte de um projeto chamado Corrente do Bem, criado pela primeira-dama e presidente das Voluntárias Sociais, Aline Peixoto. No Martagão Gesteira, a primeira etapa das obras contemplou a construção de uma nova UTI pediátrica com 10 leitos, responsável por ampliar em 40% a oferta de cirurgias cardíacas, neurológicas e oncológicas do hospital. A obra beneficia cerca de 40 crianças por mês.

A segunda etapa garantiu a implantação de 44 novos leitos na enfermaria oncológica, referência na Bahia para o tratamento do câncer infantil, assegurando um aumento de mais de 100% na capacidade de atendimento. Dois deles são utilizados para o transplante de medula óssea, que antes não era realizado na faixa etária pediátrica na Bahia.

A presidente da Liga Álvaro Bahia, Rosina Bahia, ressaltou que “essas obras só puderam ser realizadas pela grande parceria das Voluntárias, através da nossa primeira-dama Aline, que motivou outra grande parceira, a nossa querida Ivete Sangalo, a realizar os shows em prol do Martagão. São obras que nos permitem atender melhor os nossos pacientes e aumentar a quantidade de atendimentos. Isso se reflete nos números. Em 2020, o Martagão foi responsável por mais de 50% das cirurgias oncológicas realizadas no estado da Bahia”.

