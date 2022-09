Últimas vagas para o CONFIT: maior evento fitness da Bahia

Restam poucas vagas para se inscrever no maior evento fitness da Bahia! O CONFIT chega a Vitória da Conquista, de 23 a 25 de setembro. As inscrições podem ser realizadas de forma online, por meio do site www.confit.com.br. No endereço eletrônico tem todo o passo a passo pra você não ficar de fora desse grande evento. Corra e garanta logo a sua participação.

Proporcionando o que há de melhor e mais atual quando o assunto é qualidade de vida, bem-estar, esporte e conhecimentos na área fitness, o CONFIT chega a sua 10ª edição reafirmando o compromisso de capacitar profissionais e estudantes de educação física com as técnicas e tendências exigidas no mercado.

Durante os três dias de convenção, grandes nomes do cenário nacional passarão pelo evento como: Fábio Chiodini, Santiago Paes, Paulo Gentil, Clarcson Plácido, Bruno Magalhães, Adam Abbas, Alipio Júnior e Fernando Maradona.

Reforçando o conceito do foco na capacitação dos profissionais e estudantes de educação física, a convenção reserva aos participantes um espaço adequado para o aprendizado, dinamismo e interação: um auditório com capacidade de comportar 500 congressistas confortavelmente, onde acontecerão todas as palestras do evento. O Cemae, na Avenida Olívia Flores, em Vitória da Conquista será o palco da Convenção em 2022.

SERVIÇO:

CONFIT – Convenção Fitness

Data: 23 a 25 de setembro

Local: CEMAE – Centro Municipal de Atenção Especializada: Av. Olívia Flores, 3000 – Candeias (Em frente ao Boulevard Shopping) – Vitória da Conquista / BA. Inscrições: www.confit.com.br

Facebook: confitvca / Instagram: confit_

Comentários no Facebook:

Comentários