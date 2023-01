Últimos dias de inscrições para 15.365 vagas de cursos técnicos de nível médio na rede estadual de ensino

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) realiza, até este sábado (14), as inscrições para o sorteio eletrônico de 15.365 vagas de cursos técnicos de nível médio para o período letivo 2023.1. A oferta é para a modalidade Subsequente ao Ensino Médio, ou seja, voltada para quem já concluiu o Ensino Médio na rede pública de Educação e deseja uma formação profissional. As inscrições devem ser feitas pelo Portal da Educação (www.educacao.ba.gov.br).



As vagas são para os Centros Estaduais e Territoriais de Educação Profissional e unidades compartilhadas, localizados na capital e em mais 93 municípios da Bahia. Ao todo, são 40 cursos, de 13 eixos tecnológicos e a oferta ocorre de acordo com as demandas socioeconômicas e ambientais dos 27 Territórios de Identidade da Bahia. Dentre os cursos, estão os de Administração, Análises Clínicas, Enfermagem, Edificações, Agroecologia, Agropecuária, Instrumento Musical, Informática, Gastronomia, Segurança do Trabalho, Serviços Jurídicos, Mineração, Manutenção e Suporte em Informática, Nutrição e Dietética, Logística, Panificação, Produção de Áudio e Vídeo, Dança e Teatro.



O sorteio eletrônico será realizado no dia 16 de janeiro. Os candidatos contemplados, de acordo com o número de vagas ofertados por unidade escolar, deverão comparecer no Centro ou unidade compartilhada para os quais se inscreveu e realizar a matrícula nos dias 26 e 27/01/2023. As aulas iniciarão no dia 06 de fevereiro.

