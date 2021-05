Um morto a golpes de facão e um baleado na noite de ontem em Jequié

A noite se ontem (05), foi bastante movimentada para a polícia militar. Na rua Felicíssimo J Silva, Jequiezinho, dois elementos em uma motocicleta e o garupa disparou vários tiros em um jovem de 29 anos. O mesmo foi socorrido em estado grave pelo SAMU, onde permanece internado.

Já por volta das 23:00 horas, a polícia foi acionada até o bairro do cansanção. Ao chegar ao local encontrou o corpo de um homem com diversos cortes de facão, principalmente no rosto, e uma perfuração de arma de fogo no abdômen. Ao chegar na residência da vítima, a polícia encontrou um alvará de soltura do estado de São Paulo, onde o mesmo respondia por furto. A polícia civil está no caso e tenta descobrir e prender os acusados de cometer os crimes em Jequié.

